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11 травня 2021, 15:43 155

Зеленський хоче запустити в Україні виробництво вакцин від коронавірусу

11 травня 2021, 15:43 155
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Це буде можливо, якщо на міжнародному рівні ухвалять рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19
Це буде можливо, якщо на міжнародному рівні ухвалять рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні потрібно домовитися про стратегічне партнерство з виробниками вакцин, а також запустити власні потужності для виробництва препаратів від коронавірусу.

Про це він заявив під час наради в Офісі президента, пише RegioNews з посиланням на прес-службу ОП.

"Щоб в Україні було розташовано виробництво цих вакцин. Маємо говорити про комплексний підхід та взаємодію", – зазначив президент.

Також Зеленський наголосив на необхідності мати відповідні потужності, щоб можна було оперативно запустити виробництво у країні вакцин проти коронавірусу. За його словами, це станеться, якщо на міжнародному рівні буде ухвалено рішення про відкриття публічного доступу до формули вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що до Дня Незалежності України більшість українців мають отримати щеплення від коронавірусу, а уряд має посилити комунікацію з населенням.

Загалом в Україні щепили від COVID-19 863 645 громадян.

коронавірус Україна Володимир Зеленський вакцина президент

 
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