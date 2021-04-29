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29 квітня 2021, 11:04 169

Президент призначив голів РДА в Херсонській та Хмельницькій областях

29 квітня 2021, 11:04 169
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Одного голову РДА на Херсонщині він звільнив
Одного голову РДА на Херсонщині він звільнив
Фото з відкритих джерел
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Розпорядженнями Президента України призначено двох і звільнено одного голів райдержадміністрацій на Херсонщині, а також призначено одного очільника РДА на Хмельниччині.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента України.

Своїми розпорядженнями Президент України Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області Дунця Дениса Олександровича, головою Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області - Павліша Михайла Васильовича, головою Каховської райдержадміністрації Херсонської області Стаднік Наталю Владиславівну. Перед тим з посади голови Каховської РДА звільнено Перетятька С.Г.

Звільнити Перетятька Сергія Григоровича з посади голови Каховської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", - йдеться в розпорядженні № №472/2021-рп.

Як повідомлялося, 6 квітня Зеленський звільнив вісім голів РДА - у Чернівецькій і Закарпатській областях. Також президент призначив трьох голів РДА – на Хмельниччині та Закарпатті.

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