Президент призначив голів РДА в Херсонській та Хмельницькій областях

Одного голову РДА на Херсонщині він звільнив

Одного голову РДА на Херсонщині він звільнив

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Розпорядженнями Президента України призначено двох і звільнено одного голів райдержадміністрацій на Херсонщині, а також призначено одного очільника РДА на Хмельниччині.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента України. Своїми розпорядженнями Президент України Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області Дунця Дениса Олександровича, головою Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області - Павліша Михайла Васильовича, головою Каховської райдержадміністрації Херсонської області Стаднік Наталю Владиславівну. Перед тим з посади голови Каховської РДА звільнено Перетятька С.Г. Звільнити Перетятька Сергія Григоровича з посади голови Каховської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", - йдеться в розпорядженні № №472/2021-рп. Як повідомлялося, 6 квітня Зеленський звільнив вісім голів РДА - у Чернівецькій і Закарпатській областях. Також президент призначив трьох голів РДА – на Хмельниччині та Закарпатті.

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