Президент призначив голів РДА в Херсонській та Хмельницькій областях
Розпорядженнями Президента України призначено двох і звільнено одного голів райдержадміністрацій на Херсонщині, а також призначено одного очільника РДА на Хмельниччині.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента України.
Своїми розпорядженнями Президент України Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області Дунця Дениса Олександровича, головою Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області - Павліша Михайла Васильовича, головою Каховської райдержадміністрації Херсонської області Стаднік Наталю Владиславівну. Перед тим з посади голови Каховської РДА звільнено Перетятька С.Г.
Звільнити Перетятька Сергія Григоровича з посади голови Каховської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", - йдеться в розпорядженні № №472/2021-рп.
Як повідомлялося, 6 квітня Зеленський звільнив вісім голів РДА - у Чернівецькій і Закарпатській областях. Також президент призначив трьох голів РДА – на Хмельниччині та Закарпатті.