Центр кібербезпеки вже працює, але офіційне відкриття відбудеться пізніше - Зеленський
Його відкриють через один-два тижні
Його відкриють через один-два тижні
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Центр кібербезпеки вже працює, проте офіційне відкриття відбудеться через один-два тижні.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни", передає RegioNews.
Я його (Центр кібербезпеки - ред.) офіційно ще не відкривав, але він працює вже в робочому форматі", - сказав президент.
Зеленський вважає, що захищати країну, в тому числі інформаційно, "неможливо однією лише Радою національної безпеки і оборони України".
За його словами, Центр офіційно відкриється, через один-два тижні.
Нагадаємо, 9 березня Зеленський повідомив, що в Україні розпочне роботу центр протидії дезінформації. Його запустять, зі слів глави держави, найближчим часом.
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