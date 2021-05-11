Центр кібербезпеки вже працює, але офіційне відкриття відбудеться пізніше - Зеленський

Його відкриють через один-два тижні

Його відкриють через один-два тижні

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Центр кібербезпеки вже працює, проте офіційне відкриття відбудеться через один-два тижні.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни", передає RegioNews.

Я його (Центр кібербезпеки - ред.) офіційно ще не відкривав, але він працює вже в робочому форматі", - сказав президент.

Зеленський вважає, що захищати країну, в тому числі інформаційно, "неможливо однією лише Радою національної безпеки і оборони України".

За його словами, Центр офіційно відкриється, через один-два тижні.

Нагадаємо, 9 березня Зеленський повідомив, що в Україні розпочне роботу центр протидії дезінформації. Його запустять, зі слів глави держави, найближчим часом.