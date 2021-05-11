Зеленський особисто доручив відновити форуми "Україна 30" - джерела в ОП

Попередні всеукраїнські форуми із серії "Україна 30", присвячені 30-річчю української незалежності, відбулися ще у березні

Попередні всеукраїнські форуми із серії "Україна 30", присвячені 30-річчю української незалежності, відбулися ще у березні

Фото з відкритих джерел

За особистим дорученням президента Володимира Зеленського відновлено проведення всеукраїнських форумів проєкту "Україна 30", які мали відбуватися у щотижневому режимі.

Про це повідомили RegioNews власні джерела в Офісі президента.

Так, сьогодні розпочав свою роботу форум під назвою "Україна 30. Безпека країни", у відкритті якого взяв участь особисто голова держави.

Цей форум триватиме в Києві з 11 до 13 травня. У межах заходу перші особи держави, посадовці, вітчизняні й міжнародні експерти, представники громадськості та дипломатичного корпусу обговорюватимуть, як держава дбає про безпеку України сьогодні та якою вона буде за декілька років.

8 лютого Зеленський анонсував щотижневе проведення масштабних форумів в Україні. Він обіцяв, що протягом наступних місяців пройде 30 форумів за різними темами – буде "довга, ґрунтовна, можливо, непроста, але чесна розмова".

21 березня було поінформовано про тритижневу паузу в проведенні регулярних форумів із серії "Україна 30" через карантин. Водночас три тижні збігли 12 квітня, але жодної інформації про поновлення щотижневих обговорень тоді так і не з'явилося.

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