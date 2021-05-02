Верховний Суд скасував рішення ЦВК про перемогу Вірастюка на довиборах в Раду

Також ВСУ визнав протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87

Також ВСУ визнав протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87

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Верховний суд визнав протиправним та скасував протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем у довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 на Івано-Франківщині.

Про це пише RegioNews з посиланням на ОПОРУ.

Наголошується, що таке рішення мотивовано серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі 87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу.

"Таким чином Велика палата частково задовольнила апеляційну скаргу суперника Вірастюка Олександра Шевченка на рішення ВС від 28 квітня", - повідомили в мережі.

Шевченко не погодився з протоколом ЦВК про результати виборів в окрузі та оскаржив цей протокол та дії ЦВК щодо встановлення результатів до ВС. Додатково в позові просив зобов’язати ЦВК продовжити встановлювати результати та відправити ОВК 87 округу на уточнення протоколу. 28 квітня ВС Шевченку відмовив повністю.

Як повідомлялося, 22 квітня ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.