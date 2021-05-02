10:54  02 травня
В Україні понад 5 тис. нових хворих на коронавірус й 3 тис. госпіталізованих
14:33  02 травня
У МВС розповіли, як пройшла пасхальна ніч в регіонах
10:02  02 травня
Бойовики на Донбасі 12 разів порушили "тишу" й поранили українського військового
UA | RU
UA | RU
02 травня 2021, 11:30 18

Верховний Суд скасував рішення ЦВК про перемогу Вірастюка на довиборах в Раду

02 травня 2021, 11:30 18
Читайте также на русском языке
Також ВСУ визнав протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87
Також ВСУ визнав протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховний суд визнав протиправним та скасував протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем у довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 на Івано-Франківщині.

Про це пише RegioNews з посиланням на ОПОРУ.

Наголошується, що таке рішення мотивовано серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі 87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу.

"Таким чином Велика палата частково задовольнила апеляційну скаргу суперника Вірастюка Олександра Шевченка на рішення ВС від 28 квітня", - повідомили в мережі.

Шевченко не погодився з протоколом ЦВК про результати виборів в окрузі та оскаржив цей протокол та дії ЦВК щодо встановлення результатів до ВС. Додатково в позові просив зобов’язати ЦВК продовжити встановлювати результати та відправити ОВК 87 округу на уточнення протоколу. 28 квітня ВС Шевченку відмовив повністю.

Як повідомлялося, 22 квітня ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

вибори Україна Верховна Рада парламент Василь Вірастюк

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua