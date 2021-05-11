Новий український правопис знову в силі - рішення суду
Таке рішення знову будуть оскаржувати через касацію
Таке рішення знову будуть оскаржувати через касацію
Київський апеляційний суд своїм рішенням скасував попереднє рішення Окружного адміністративного суду Києва, який раніше припинив дію нового українського правопису.
Як передає RegioNews, про це у своєму Telegram-каналі повідомив адвокат Ростислав Кравець.
Зараз апеляційний суд скасував рішення ОАСК, з українського правопису. Підстави дізнаємося пізніше", - написав адвокат.
За його словами, на дане рішення суду будуть подавати касаційну скаргу.
Нагадаємо, 28 січня Кабмін попередив, що буде оскаржувати рішення ОАСК про скасування нового правопису. У Мін'юсті рішення служителів Феміди назвали незаконним.
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