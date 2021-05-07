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07 травня 2021, 14:26 388

Посадовець Ірпінської міської ради постане перед судом за одержання 28 тисяч хабаря

07 травня 2021, 14:26 388
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Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна
Фото: Нацполіція
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На Київщині перед судом постане один з керівників підрозділу містобудування та архітектури Ірпінської міської ради, який вимагав та отримав 28 тисяч гривень неправомірної вигоди за видачу дозвільних документів на право розміщення зовнішньої реклами на території міста.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що фігурант за 28 тисяч гривень обіцяв представнику комерційної фірми підготувати та видати дозволи на право розміщення зовнішніх рекламних носіїв на території міста Ірпінь.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснювалося за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної службовою особою, поєднаної з вимаганням) Кримінального кодексу України, завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду", - повідомили правоохоронці.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що на Житомирщині затримали посадовця НААН на хабарі у понад 100 тисяч. А на Сумщині затримали на хабарі заступника директора одного з інститутів НААН.

суд хабар Ірпінь горсовет Нацполіція

 
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