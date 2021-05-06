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ЦВК шукає оптимальне рішення для встановлення результатів виборів на 87 окрузі
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06 травня 2021, 18:47 32

ЦВК шукає оптимальне рішення для встановлення результатів виборів на 87 окрузі

06 травня 2021, 18:47 32
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Ситуацію, що склалася на окрузі, в ЦВК назвали екстраординарною
Ситуацію, що склалася на окрузі, в ЦВК назвали екстраординарною
Фото з відкритих джерел
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Ситуацію з визначенням переможця на виборах у 87 окрузі в ЦВК назвали екстраординарною, при якій немає однозначного юридичного виходу.

Про це повідомила прес-служба Центральної виборчої комісії України, передає RegioNews.

У комісії додали, що ведуть пошук оптимальних дій і рішень для встановлення достовірних результатів голосування.

Сьогодні виникла екстраординарна ситуація, при якій однозначного юридичного виходу немає, - наголошується в повідомленні.

У ЦВК додали, що ведуть пошук оптимальних дій і рішень, які можуть бути прийняті для встановлення достовірних результатів виборів на 87 окрузі в межах повноважень комісії, визначених законами України "Про Центральну виборчу комісію" і "про вибори народних депутатів України", а також з урахуванням судових рішень і пункту 20 частини першої статті 92 Конституції країни.

Як повідомлялося, 5 травня ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом. У комісії заявили, що на даний момент немає юридичного шляху вирішення ситуації із встановленням результатів виборів у окрузі №87.

Нагадаємо, Верховний Суд визнав протиправним та скасував протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем у довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 на Івано-Франківщині.

Як повідомлялося, 22 квітня ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

2 травня повідомлялось, що Верховний Суд скасував рішення ЦВК про перемогу Вірастюка на довиборах в Раду.

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