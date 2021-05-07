Стало відоме ім’я загиблого вчора на Донбасі українського бійця
6 травня на Донбасі від кулі снайпера загинув 22-річний військовий окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сергій Коробцов.
Про це повідомила пресслужба Коростенської міськради на Facebook-сторінці, передає RegioNews.
6 травня у зоні проведення ООС трагічно загинув коростенець, випускник НВК №12 Коробцов Сергій. Хлопцю влітку було б всього 23 роки, залишилася дружина та маленький син, - йдеться в повідомленні.
Боєць загинув в районі селища Піски, на Донеччині, від вогнепального кульового поранення, несумісного з життям.
6 травня у зоні проведення ООС трагічно загинув коростенець, випускник НВК №12 Коробцов Сергій. Хлопцю влітку було б...Posted by Коростень Офіційний Інформаційний on Friday, May 7, 2021
Як повідомлялося, за минулу добу спостерігалося загострення на Донбасі: зафіксовано 16 нових порушень, двоє військових загинули. Бойовики здійснюють обстріли із заборонених озброєнь.