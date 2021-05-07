Стало известно имя погибшего на Донбассе украинского бойца
6 мая на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний военный отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов.
Об этом сообщила прессслужба Коростенского горсоветови на Facebook-странице, передает RegioNews.
6 мая в зоне проведения ООС трагически погиб коростенец, выпускник УВК №12 Коробцов Сергей. Парню летом было бы всего 23 года, осталась жена и маленький сын, - говорится в сообщении.
Боец погиб в районе поселка Пески на Донбассе, от огнестрельного пулевого ранения, несовместимого с жизнью.
6 травня у зоні проведення ООС трагічно загинув коростенець, випускник НВК №12 Коробцов Сергій. Хлопцю влітку було б...Posted by Коростень Офіційний Інформаційний on Friday, May 7, 2021
Как сообщалось, за минувшие сутки наблюдалось обострение на Донбассе: зафиксировано 16 новых нарушений, двое военных погибли. Боевики осуществляют обстрелы из запрещенных вооружений.