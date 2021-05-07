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07 мая 2021, 17:50 578

Стало известно имя погибшего на Донбассе украинского бойца

07 мая 2021, 17:50 578
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Это был коростенец Сергей Коробцов
Это был коростенец Сергей Коробцов
Фото с Facebook-страницы Коростенского горсовета
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6 мая на Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний военный отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов.

Об этом сообщила прессслужба Коростенского горсоветови на Facebook-странице, передает RegioNews.

6 мая в зоне проведения ООС трагически погиб коростенец, выпускник УВК №12 Коробцов Сергей. Парню летом было бы всего 23 года, осталась жена и маленький сын, - говорится в сообщении.

Боец погиб в районе поселка Пески на Донбассе, от огнестрельного пулевого ранения, несовместимого с жизнью.

6 травня у зоні проведення ООС трагічно загинув коростенець, випускник НВК №12 Коробцов Сергій. Хлопцю влітку було б...

Posted by Коростень Офіційний Інформаційний on Friday, May 7, 2021

Как сообщалось, за минувшие сутки наблюдалось обострение на Донбассе: зафиксировано 16 новых нарушений, двое военных погибли. Боевики осуществляют обстрелы из запрещенных вооружений.

ООС погибшие обстрел война РФ оккупанты Житомирская область Донбасс

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