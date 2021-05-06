За час перемир’я загинули 34 та поранені понад 100 українських військових - Україна в ОБСЄ

За 9 місяців збройні формування РФ здійснили майже 1400 порушень режиму припинення вогню

За 9 місяців збройні формування РФ здійснили майже 1400 порушень режиму припинення вогню

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Із початку дії 27 липня 2020 року оновленого режиму припинення вогню на сході України внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних сил загинули 34 українських бійці, ще понад 100 воїнів зазнали поранень.

Про це заявив постійний представник України Євгеній Цимбалюк при міжнародних організаціях у Відні під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

З 27 липня 2020 року 34 українських військовослужбовців було вбито та понад сотню поранено. Такою є ціна наших зусиль, спрямованих на збереження режиму припинення вогню та забезпечення безпеки для цивільного населення, - заявив він.

Представник України поінформував присутні іноземні делегації про те, що за 9 місяців з липня 2020 року збройні формування РФ здійснили майже 1400 порушень режиму припинення вогню. Щонайменше 246 цих порушень були здійснені з використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. У 16 випадках мали місце обстріли житлових кварталів, також було зафіксовано 34 випадки дистанційного мінування з боку російських окупаційних сил. Крім того, було виявлено 67 випадків використання російською стороною безпілотників, що також заборонено Додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

За словами Цимбалюка, багато з цих даних було підтверджено Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, "хоча здатність місії здійснювати моніторинг безпекової ситуації залишається серйозно підірваною через введені Росією обмеження".

Український посол також вказав на те, що російська сторона пов’язує встановлення всебічного і стійкого режиму припинення вогню на сході України з виконанням необгрунтованих вимог Кремля щодо прямої кооперації ЗСУ з незаконними збройними формуваннями. За його словами, Росія дає вказівки цим підконтрольним формуванням продовжувати обстріли, "допоки шантаж Кремля не досягне своєї мети".

Як повідомлялося, сьогодні на Донбасі під обстрілом загинув український боєць, ще одного поранено. Обстріл вівся окупантами неподалік населеного пункту Новотроїцьке.