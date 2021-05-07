На Чернігівщині під час стрибка з парашутом загинув рятувальник спецзагону ДСНС

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження

Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження

Фото ДБР

ДБР розслідує обставин смерті інструктора-рятувальника спецавіазагону Держслужби з надзвичайних ситуацій, який загинув 6 травня під час проведення планових стрибків із парашутом у Ніжині.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, стрибки виконували десятеро службовців ДСНС із висоти 150 метрів із вертольота Мі-8МТ. Під час виконання стрибка в інструктора-рятувальника виникли проблеми з повноцінним розкриттям купола парашута, внаслідок чого чоловік загинув, - йдеться в повідомленні ДБР.

У ньому уточнюється, що слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них).

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 15 років.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюють осіб, відповідальних за організацію польотів, а також за проведення відповідних інструктажів.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

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