Мирні домовленості з РФ відсутні, ситуація небезпечна - Зеленський

Позитивні зрушення є, однак їх недостатньо

Позитивні зрушення є, однак їх недостатньо

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирних домовленостей із Росією щодо повного припинення вогню не вдалось досягти, тому ситуація на фронті залишається небезпечною.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Офісу президента за результатами розмови Зеленського із сенатором США Робертом Портманом.

За словами Зеленського, позитивні зміни у ситуації на Донбасі все ж таки є, зокрема, йдеться про зменшення снайперського вогню, а відповідно менше загиблих за останні дні.

Однак глава держави наголосив, що так і не вдалося досягти домовленостей з Росією щодо режиму повного припинення вогню, тож ситуація й надалі залишається небезпечною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним обов'язково відбудеться. Він хоче провести її у Ватикані.