Мирні домовленості з РФ відсутні, ситуація небезпечна - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирних домовленостей із Росією щодо повного припинення вогню не вдалось досягти, тому ситуація на фронті залишається небезпечною.
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Офісу президента за результатами розмови Зеленського із сенатором США Робертом Портманом.
За словами Зеленського, позитивні зміни у ситуації на Донбасі все ж таки є, зокрема, йдеться про зменшення снайперського вогню, а відповідно менше загиблих за останні дні.
Однак глава держави наголосив, що так і не вдалося досягти домовленостей з Росією щодо режиму повного припинення вогню, тож ситуація й надалі залишається небезпечною", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним обов'язково відбудеться. Він хоче провести її у Ватикані.