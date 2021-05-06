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06 травня 2021, 09:16 79

Мирні домовленості з РФ відсутні, ситуація небезпечна - Зеленський

06 травня 2021, 09:16 79
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Позитивні зрушення є, однак їх недостатньо 
Позитивні зрушення є, однак їх недостатньо 
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирних домовленостей із Росією щодо повного припинення вогню не вдалось досягти, тому ситуація на фронті залишається небезпечною. 

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Офісу президента за результатами розмови Зеленського із сенатором США Робертом Портманом.

За словами Зеленського, позитивні зміни у ситуації на Донбасі все ж таки є, зокрема, йдеться про зменшення снайперського вогню, а відповідно менше загиблих за останні дні.

Однак глава держави наголосив, що так і не вдалося досягти домовленостей з Росією щодо режиму повного припинення вогню, тож ситуація й надалі залишається небезпечною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним обов'язково відбудеться. Він хоче провести її у Ватикані.

Донбас РФ війна Володимир Зеленський президент

 
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