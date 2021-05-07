Загострення на Донбасі: зафіксовано 16 нових порушень, двоє військових загинули

Бойовики здійснюють обстріли із заборонених озброєнь

Бойовики здійснюють обстріли із заборонених озброєнь

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 6 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік населеного пункту Луганське ворог два рази відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти здійснили обстріли із мінометів 82-го калібру, а біля Південного – ще й зі станкових протитанкових гранатометів. Біля населеного пункту Пищевик ворог використав великокаліберні кулемети, а поблизу селищ Шуми – стрілецьку зброю.

В районі н.п. Талаківка по позиціях сил ООС було скинуто з БПЛА два постріли ВОГ-17. У передмісті населеного пункту Новотошківське бойовики два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу селищ Зайцеве та Новотроїцьке ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів. У передмісті Пісків бойовики гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїнам не вдалося. Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Стан здоров’я пораненого - важкий", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 7 травня зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення ООС було зафіксовано 6 випадків порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.