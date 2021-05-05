В Україні різкий спад захворюваності COVID-19: що відомо

Найбільше нових випадків у Харківській та Донецькій областях

Найбільше нових випадків у Харківській та Донецькій областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 4 травня COVID-19 діагностували у 2 576 осіб, госпіталізували 1 671 хворого, померла 161 людина, одужали 7 728 осіб. Всього за добу провели 29 154 тестування на коронавірус.

Як передає RegioNews про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2576 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 5 травня. Зокрема, захворіли 103 дитини і 30 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 29 154 (в тому числі методом ПЛР - 19 206, методом ІФА - 4071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5877).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 090 986 осіб;

одужало - 1 697 358 осіб;

летальних випадків - 45 077;

проведено ПЛР-тестів - 9 518 164.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше за два місяці добовий показник COVID-19 опустився нижче п'яти тисяч.