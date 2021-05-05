08:59  05 травня
В Україні різкий спад захворюваності COVID-19: що відомо
11:42  05 травня
Держприкордонслужба готова до введення паспортів вакцинації
08:11  05 травня
Доба в ООС: зафіксовано 6 нових порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
05 травня 2021, 08:59 36

В Україні різкий спад захворюваності COVID-19: що відомо

05 травня 2021, 08:59 36
Читайте также на русском языке
Найбільше нових випадків у Харківській та Донецькій областях
Найбільше нових випадків у Харківській та Донецькій областях
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за 4 травня COVID-19 діагностували у 2 576 осіб, госпіталізували 1 671 хворого, померла 161 людина, одужали 7 728 осіб. Всього за добу провели 29 154 тестування на коронавірус.

Як передає RegioNews про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

2576 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 5 травня. Зокрема, захворіли 103 дитини і 30 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 29 154 (в тому числі методом ПЛР - 19 206, методом ІФА - 4071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5877).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 090 986 осіб;
  • одужало - 1 697 358 осіб;
  • летальних випадків - 45 077;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 518 164.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше за два місяці добовий показник COVID-19 опустився нижче п'яти тисяч.

МОЗ коронавірус пандемія вірус ушпиталення

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram