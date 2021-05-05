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05 мая 2021, 15:27 39

"Красную" зону могут отменить еще в трех областях - совещание у Зеленского

05 мая 2021, 15:27 39
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Фото: из открытых источников
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В Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях в ближайшее время могут отменить ограничения "красной" зоны карантина, поскольку ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине стабилизируется.

Об этом во время селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Сейчас шесть областей остаются в "красной" зоне. После заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из "красной" зоны могут быть выведены Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области, поскольку в них все показатели соответствуют установленным критериям", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, после этого ограничения "красной" зоны останутся в Сумской, Полтавской и Запорожской областях.

Напомним, 4 мая главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сразу четыре области скоро могут покинуть "красную" зону.

Также в Житомирской области отменили "красную" зону карантина, в регионе с 5 мая действуют ограничения "оранжевой" зоны эпидемической опасности.

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