Нафтогаз судиться з Кабміном за відшкодування збитків на 4,5 млрд гривень

Стягнення коштів компанія хоче "в рахунок відшкодування завданої шкоди”

Стягнення коштів компанія хоче "в рахунок відшкодування завданої шкоди”

Фото з відкритих джерел

На сьогодні заплановане засідання суду у справі, в якій НАК “Нафтогаз” подав позов щодо стягнення з Кабінету міністрів майже 4,5 млрд грн.

Про це йдеться у документі Господарського суду м. Києва, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Сьогодні, 5 травня, відбудеться засідання суду у справі, в якій НАК "Нафтогаз” подав позов щодо стягнення з Кабінету міністрів майже 4,5 млрд грн.

Зазначається, що стягнення коштів "Нафтогаз” хоче "в рахунок відшкодування завданої шкоди”.

Інших деталей по справі наразі немає.

Як повідомлялося, Правління "Нафтогазу" може піти у відставку через призначення Вітренка. Члени правління, можливо, залишать свої посади слідом за наглядовою радою.

Раніше Вітренко офіційно став очільником НАК "Нафтогаз України”. 28 квітня Кабмін ухвалив рішення про його призначення на посаду глави правління компанії.

Ще раніше стало відомо, скільки отримують члени наглядової ради "Нафтогазу" - сотні тисяч. Більшу частину минулого року в Україні діяли обмеження на виплати членам наглядових рад держкомпаній в 40 тисяч гривень на місяць.