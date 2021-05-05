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05 травня 2021, 14:55 305

Новий план Зеленського: більшість українців мають бути щеплені до Дня Незалежності

05 травня 2021, 14:55 305
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Потрібно проводити роз'яснювальну роботу серед населення, вважає президент
Фото: president.gov.ua
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До Дня Незалежності України більшість українців мають отримати вакцину від коронавірусу, а уряд має посилити комунікацію з населенням.

Як передає RegioNews, про це заявив президент Володимир Зеленський на селекторній нараді з членами уряду.

За його словами, уряд має посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю COVID-19.

До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, повинні отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз'яснювальну роботу серед людей про важливість вакцинації. Адже це - єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією", - заявив Зеленський.

Зазначимо, День Незалежності України відзначається 24 серпня.

Раніше повідомлялося, що Україна ризикує не подолати пандемію COVID-19 у 2022 році та придбати колективний імунітет тільки у 2023 році, через дефіцит вакцин і вкрай низькі темпи вакцинації.

коронавірус Володимир Зеленський українці вакцинація щеплення

 
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