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05 мая 2021, 10:35 462

Нафтогаз судится с Кабмином за возмещение убытков на 4,5 млрд гривен

05 мая 2021, 10:35 462
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Взыскания средств компания хочет "в счет возмещения причиненного ущерба”
Взыскания средств компания хочет "в счет возмещения причиненного ущерба”
Фото из открытых источников
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На сегодня запланировано заседание суда по делу, в котором НАК “Нафтогаз” подал иск о взыскании с Кабинета министров почти 4,5 млрд грн.

Об этом говорится в документе Хозяйственного суда г. Киева, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Сегодня, 5 мая, состоится заседание суда по делу, в котором НАК "Нафтогаз” подал иск о взыскании с Кабинета министров почти 4,5 млрд грн.

Отмечается, что взыскание средств "Нафтогаз” хочет "в счет возмещения причиненного ущерба”.

Других деталей по делу пока нет.

Как сообщалось, Правление "Нафтогаза" может уйти в отставку из-за назначения Витренко. Члены правления, возможно, оставят свои должности вслед за наблюдательным советом.

Раньше Витренко официально стал главой НАК " Нафтогаз Украины”. 28 апреля Кабмин принял решение о его назначении на должность главы правления компании.

Еще раньше стало известно, сколько получают члены наблюдательного совета "Нафтогаза" - сотни тысяч. Большую часть прошлого года в Украине действовали ограничения на выплаты членам наблюдательных советов госкомпаний в 40 тысяч гривен в месяц.

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