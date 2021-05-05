Нафтогаз судится с Кабмином за возмещение убытков на 4,5 млрд гривен

Взыскания средств компания хочет "в счет возмещения причиненного ущерба”

Взыскания средств компания хочет "в счет возмещения причиненного ущерба”

Фото из открытых источников

На сегодня запланировано заседание суда по делу, в котором НАК “Нафтогаз” подал иск о взыскании с Кабинета министров почти 4,5 млрд грн.

Об этом говорится в документе Хозяйственного суда г. Киева, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Сегодня, 5 мая, состоится заседание суда по делу, в котором НАК "Нафтогаз” подал иск о взыскании с Кабинета министров почти 4,5 млрд грн.

Отмечается, что взыскание средств "Нафтогаз” хочет "в счет возмещения причиненного ущерба”.

Других деталей по делу пока нет.

Как сообщалось, Правление "Нафтогаза" может уйти в отставку из-за назначения Витренко. Члены правления, возможно, оставят свои должности вслед за наблюдательным советом.

Раньше Витренко официально стал главой НАК " Нафтогаз Украины”. 28 апреля Кабмин принял решение о его назначении на должность главы правления компании.

Еще раньше стало известно, сколько получают члены наблюдательного совета "Нафтогаза" - сотни тысяч. Большую часть прошлого года в Украине действовали ограничения на выплаты членам наблюдательных советов госкомпаний в 40 тысяч гривен в месяц.