Нафтогаз судится с Кабмином за возмещение убытков на 4,5 млрд гривен
На сегодня запланировано заседание суда по делу, в котором НАК “Нафтогаз” подал иск о взыскании с Кабинета министров почти 4,5 млрд грн.
Об этом говорится в документе Хозяйственного суда г. Киева, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
Сегодня, 5 мая, состоится заседание суда по делу, в котором НАК "Нафтогаз” подал иск о взыскании с Кабинета министров почти 4,5 млрд грн.
Отмечается, что взыскание средств "Нафтогаз” хочет "в счет возмещения причиненного ущерба”.
Других деталей по делу пока нет.
Как сообщалось, Правление "Нафтогаза" может уйти в отставку из-за назначения Витренко. Члены правления, возможно, оставят свои должности вслед за наблюдательным советом.
Раньше Витренко официально стал главой НАК " Нафтогаз Украины”. 28 апреля Кабмин принял решение о его назначении на должность главы правления компании.