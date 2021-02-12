Сотні тисяч: стало відомо, скільки отримують члени наглядової ради "Нафтогазу"

Більшу частину минулого року в Україні діяли обмеження на виплати членам наглядових рад держкомпаній в 40 тисяч гривень на місяць

Більшу частину минулого року в Україні діяли обмеження на виплати членам наглядових рад держкомпаній в 40 тисяч гривень на місяць

Фото з відкритих джерел

У 2020 році Нафтогаз знизив виплати членам наглядової ради у 2,1 раза (на 15,387 млн грн) - до 14,038 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна". Зокрема, послуги голови ради Клер Споттісвуд обійшлися в 3,549 млн гривень. Також опубліковані розміри виплат членам наглядової ради: Людо Ван дер Хейден – 3,049 млн гривень, Бруно Лескуа – 3,042 млн гривень, Наталія Бойко – 2,329 млн гривень, Амос Хохштайн – 2,069 млн гривень. Таким чином, в середньому голова ради Клер Споттісвуд отримувала в минулому 295,7 тисячі гривень на місяць. Член наглядової ради Людо Ван дер Хейден – 254 тисячі гривень, Бруно Лескуа – 253 тисячі гривень, Наталія Бойко – 194 тисячі гривень, Амос Хохштайн – 172 тисячі гривень на місяць. Уточнюється, що в попередні два роки членам наглядової ради виплачували понад 29 мільйонів гривень. Зазначимо, що більшу частину минулого року в Україні діяли обмеження на виплати членам наглядових рад держкомпаній в 40 тисяч гривень на місяць. Нагадаємо, раніше стало відомо, хто скільки отримує в Офісі Зеленського.

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