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04 травня 2021, 23:22 109

Харків'яни хочуть стабільності – але нинішня влада не дає їм цього – Добкін

04 травня 2021, 23:22 109
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У людей немає впевненості у завтрашньому дні
У людей немає впевненості у завтрашньому дні
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У Харкові після смерті Геннадія Кернеса городяни відчувають себе незахищеними. Вони не бачать в тих людях, які тимчасово виконують обов'язки міської влади, впевненості і захищеності.

Про це заявив міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін у програмі "Хард з Влащенко"на телеканалі " Україна 24".

"У Харкові після смерті Кернеса городяни відчувають себе незахищеними. Вони не бачать в тих людях, які тимчасово виконують обов'язки влади Харкова тих людей, які б відповідали рівню Кернеса, його думки, можливості та енергії. Там багато рухів тіла, багато бажання і багато всього. Але це на Кернеса навіть віддалено не схоже", - зазначив політик.

За його словами, сьогодні харків'яни як ніколи хочуть стабільності, щоб місто розвивалося, особливо, враховуючи той факт, що Харків – дуже патріотичне місто. Але поки в цьому плані в місті відбувається певна імітація.

"Це коли на тобі все чуже – чуже крісло, чужі ініціативи, чужа міміка, чужий спосіб ведення наради, сесій і розмов з людьми – коли все чуже і ти це все копіюєш, не робиш так, як ти вважаєш. Тому що будь-яка людина, яка претендує бути лідером величезної громади, повинна бути самостійною фігурою і особистістю. Повинен бути новим обличчям у порівнянні з тим, хто до тебе керував", - вважає Михайло Добкін.

Крім того, за його словами, все це викликає у людей ще більше переживання, а не почуття впевненості в завтрашньому дні.

Політик також зазначив, що і при Кернесі в місті не було все ідеально. "Але в глобальному плані він зумів останнім часом показати, що влада не може вирішити всі питання, але вона всією душею хоче перевтілення рідного міста", – підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, Геннадій Кернес на виборах у жовтні 2020 року був обраний міським головою Харкова. 16 грудня 2020 року він помер у берлінській клініці "Шаріте" в результаті ускладнень від COVID-19.

Після смерті Кернеса в грудні 2020 року виконуючим обов'язки міського голови став секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 Жовтня 2021 року у зв'язку з достроковим припиненням повноважень мера Геннадія Кернеса через його смерть.

Згідно з проведеним у Харкові 28 березня соціологічним опитуванням, на виборах мера, якби вони відбулися навесні, перемогу як у першому, так і в другому турі, здобув би Михайло Добкін. Терехов зайняв би друге місце.

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