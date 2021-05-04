Харьковчане хотят стабильности, но нынешняя власть не дает им этого – Добкин

У людей нет уверенности в завтрашнем дне

У людей нет уверенности в завтрашнем дне

В Харькове после смерти Геннадия Кернеса горожане чувствуют себя незащищенными. Они не видят в тех людях, которые временно исполняют обязанности городской власти, уверенности и защищенности.

Об этом заявил городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"В Харькове после смерти Кернеса горожане чувствуют себя незащищенными. Они не видят в тех людях, которые временно исполняют обязанности власти Харькова тех людей, которые бы соответствовали уровню Кернеса, его мысли, возможности и энергии. Там много телодвижений, много желания и много всего. Но это на Кернеса даже отдаленно не похоже", – отметил политик.

По его словам, сегодня харьковчане как никогда хотят стабильности, чтобы город развивался, особенно, учитывая тот факт, что Харьков – очень патриотичный город. Но пока в этом плане в городе происходит определенная имитация.

"Это когда на тебе все чужое – чужое кресло, чужие инициативы, чужая мимика, чужой способ ведения совещания, сессий и разговоров с людьми – когда все чужое и ты это все копируешь, не делаешь так, как ты считаешь. Потому что любой человек, который претендует быть лидером огромной общины, должен быть самостоятельной фигурой и личностью. Должен быть новым лицом в сравнении с тем, кто до тебя руководил", – считает Михаил Добкин.

Кроме того, по его словам, все это вызывает у людей еще большее переживание, а не чувство уверенности в завтрашнем дне.

Политик также отметил, что и при Кернесе в городе не было все идеально. "Но в глобальном плане он сумел в последнее время показать, что власть не может решить все вопросы, но она всей душой хочет перевоплощения родного города", – подытожил Михаил Добкин.

Напомним, Геннадий Кернес на выборах в октябре 2020 года был избран городским головой Харькова. 16 декабря 2020 года он умер в берлинской клинике "Шарите" в результате осложнений от COVID-19.

После смерти Кернеса в декабре 2020 года исполняющим обязанности городского головы стал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года в связи с досрочным прекращением полномочий мэра Геннадия Кернеса из-за его смерти.

Согласно проведенному в Харькове 28 марта социологическому опросу, на выборах мэра, если бы они состоялись весной, победу как в первом, так и во втором туре, одержал бы Михаил Добкин. Терехов занял бы второе место.