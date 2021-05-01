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01 травня 2021, 20:15 110

Харків'яни скаржаться на "подарунки" до Великодня від секретаря міськради Терехова

01 травня 2021, 20:15 110
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Городяни пишуть: у подарунковому пакеті від Терехова більше місця займають його газети
Городяни пишуть: у подарунковому пакеті від Терехова більше місця займають його газети
Фото з відкритих джерел
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У "великодній пакет" від Благодійного фонду в.о. мера Харкова Ігоря Терехова кладуть одну паску і багато друкованого агітаційного матеріалу.

Про це пишуть користувачі соцмереж і викладають відповідні фотографії.

За їхніми словами, до свята Великодня по квартирах харків'ян стали розносити подарункові пакети від Благодійного Фонду Ігоря Терехова. У пакеті набір друкованої продукції - газета "Успішний Харків", листівка і одна маленька паска.

"Знаєте, це той випадок, коли робить хтось, а соромно тобі. Краще нічого, ніж пакет газет. І паска. Ви реально думаєте, що це те, що потрібно самотній мамі? Та краще 100 гривень дайте, я куплю яблук або бананів. Жах. Кернес би такого в житті не дозволив", - пишуть у соцмережах.

Нагадаємо, 31 жовтня 2021 року в Харкові відбудуться дострокові вибори міського голови. Після смерті Геннадія Кернеса обов'язки мера Харкова виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який вже фактично почав вести виборчу кампанію.

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