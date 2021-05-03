Підміна пріоритетів: Михайло Добкін розкритикував роботу харківської влади в боротьбі з COVID-19

Подаючи неправдиву інформацію, чиновники наражають на ще більшу небезпеку жителів Харкова та області

Подаючи неправдиву інформацію, чиновники наражають на ще більшу небезпеку жителів Харкова та області

У Харкові сьогодні потрібно всі вільні кошти та робочі руки направляти на поліпшення сфери охорони здоров'я, а вже потім займатися благоустроєм – будувати зоопарки та парки.

Про це заявив міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, сьогодні по Харкову і області склалася дуже непроста ситуація в протидії пандемії через те, що чиновники нахабно і підло брешуть заради того, щоб зберегти свої посади.

Всі звітують, що ще 30% ліжок вільних, 20% ліжок вільних. Це така брехня, це таке окозамилювання. Це така підла, нахабна брехня, яка нічим не може бути виправдана. Тому що, захищаючи свої чиновницькі дупи, ці люди, подаючи неправдиву інформацію піддають ще більшій небезпеці жителів Харкова і Харківської області. Я зараз говорю про цей регіон, тому що більшу частину часу там перебуваю", – зазначив Михайло Добкін.

За його словами, така інформація до нього надходить від людей, які безпосередньо працюють як в обладміністрації, так і в міському управлінні охорони здоров'я Харкова.

Вони в шоці, але нічого не можуть зробити. Так побудована робота - на брехні. І ніхто не контролює. Немає чіткої вертикалі перевірки доручень", - говорить політик.

Крім того, Михайло Добкін вважає, що сьогодні в Україні ще не найгірші результати у протидії пандемії, хоча могли б бути кращими. Якби кожен управлінець на місцях ніс персональну відповідальність.

"Чому харківські лікарні не отримують фінансування, тому що потрібно ввести об'єкти, які потрібно здати під вибори в Харкові. Зоопарк, припустимо, парк якийсь. Я не проти. Це добре, це правильно. І я свого часу намагався зробити Харків кращим і красивішим. Але тоді не було пандемії. І тоді я не вибирав, або пандемія, або благоустрій. Сьогодні вибору бути не може. Якщо є гроші і вільні робочі руки – робіть нові ліжко-місця, підводите туди кисень. Створюйте лікарям умови для роботи", - зазначає політик.

Разом з тим, він вважає, що не може бути такого, щоб у момент найбільшого піку захворюваності, мер півторамільйонного міста, маючи на увазі в.о. мера Харкова Ігоря Терехова, зміг взяти та виїхати на відпочинок.

І навіть нікому нічого не сказав. За це треба питати? Треба питати", - упевнений Михайло Добкін.

Нагадаємо, вибори Харківського міського голови призначені на 31 жовтня 2021 року. Виборча кампанія де-факто вже стартувала. В даний час в Харкові дуже складна ситуація з епідемією коронавірусу. У місті катастрофічно не вистачає місць у лікарнях, кисню і апаратів ШВЛ. Смертність у Харкові - одна з найвищих по країні. При цьому Терехов у розпал третьої хвилі епідемії полетів до Туреччини , де, за інформацією ЗМІ, відпочивав у розкішному готелі.