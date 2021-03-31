Опитування у Харкові: в мерських перегонах перемагає Добкін

Його готові підтримати 35% респондентів у першому турі

Його готові підтримати 35% респондентів у першому турі

У неділю, 28 березня, коли повинні були відбутися позачергові вибори міського голови Харкова, Українською соціологічною платформою було проведено соціологічне опитування на тему "Електоральні уподобання мешканців Харкова".

Про це повідомила ініціаторка цього соціологічного дослідження політолог Катерина Одарченко, передає RegioNews.

Згідно з отриманими результатами, якщо б вибори пройшли 28 березня, то найбільшу підтримку у першому турі отримав би Михайло Добкін. Його готові підтримати 35% респондентів. Друге місце посів тимчасовий виконуючий обов’язки міського голови Харкова Ігор Терехов з 29,3%.

Колишня очільниця Харківської ОДА Юлія Світлична могла б отримати третій результат з 11,2% підтримки. Замикає четвірку лідерів нардеп багатьох минулих скликань Олександр Фельдман, набравши 9,15% голосів потенційних виборців.

Згідно з дослідженням, відповідно до другого туру виходять Михайло Добкін й Ігор Терехов. Тож, якщо б вибори відбулися навесні, то Михайло Добкін набрав би 44,1% проти 39,4% у Ігоря Терехова.

Політолог також відзначила, що не брали б участь у виборах 8,2% і майже стільки респондентів не визначилися з кандидатом. Такі дані свідчать про те, що харків’яни скоріше хотіли б бачити знову міським головою Михайла Добкіна, який вже обіймав цю посаду в 2006-2010 рр.

Також опитуваним було задано питання, хто з головних претендентів є "спадкоємцем Кернеса і продовжувачем його справи". Таким, згідно з дослідженням, Михайла Добкіна бачать 55,2% респондентів. Щодо Терехова – таких лише 37,9%.

Одарченко також звернула увагу на те, що вибори мали б відбутися саме 28 березня, якби міська рада Харкова навмисно не затягнула з подачею до ВР необхідних документів. Відтак, вибори відбудуться 31 жовтня – відповідне рішення вчора, 30 березня, ухвалив парламент на своєму позачерговому засіданні.

Нагадаємо, раніше політолог Катерина Одарченко анонсувала , що ініціює подібне дослідження.

Соціологічне дослідження провела Українська соціологічна платформа. В ході дослідження було опитано 1200 респондентів віком від 18 років, зареєстрованих у Харкові. Опитування проводилося за методом face-to-face, тобто особистого спілкування з фіксацією результатів за допомогою планшетів. Стандартне відхилення не перевищує 2,88%.

Раніше у Харкові опублікували фейкову соціологію на користь Терехова.

Також повідомлялося, що у Харкові з'ясують, кого обрали б мером 28 березня, якби Терехов не відтягнув вибори на осінь.

Читайте також: Сто днів без Кернеса: чому харків'яни вже не вірять у "Успішний Харків" з Тереховим.