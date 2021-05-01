Терехов показав свій цинізм з привозом Благодатного вогню до Харкова, - політолог

Останні роки доставкою Благодатного вогню до Харкова займався Михайло Добкін

Останні роки доставкою Благодатного вогню до Харкова займався Михайло Добкін

Фото з відкритих джерел

В. о. мера Харкова Ігор Терехов з міркувань піару вирішив сам привезти Благодатний вогонь до Харкова і міг спровокувати цинічне протистояння.

Про це пише у себе на сторінці у ФБ політолог Андрій Золотарьов, передає RegioNews.

"Прийшли не дуже святкові новини з Харкова. Там набирає обертів виборча кампанія і навіть така світла тема як Благодатний вогонь стала передвиборчою. Останні роки доставкою Благодатного вогню до Харкова займався Михайло Добкін. Але цього року альтернативною доставкою вирішив зайнятися в. о. мера Ігор Терехов. При чому зробив це нишком. Організовують так, щоб його літак з вогнем прибув першим. Дали вказівку не приймати вогонь "від Добкіна", в аеропорт, як водиться, зганяють працівників комунальних підприємств – зображати зустрічаючих", - пише політолог.

На думку Золотарьова, це дуже цинічна і небезпечна тактика з боку Терехова.

"Знайомі з Харкова сьогодні дізналися, що організатори з команди Добкіна відмовилися збирати людей в аеропорту, тому що дізналися про альтернативний привоз з боку секретаря міської ради Ігоря Терехова. І що готується "актив" для протистояння під час зустрічі. У Добкіна не стали брати участь в перегонах, і тому повезуть, як було заведено і раніше, одразу в храм", - повідомляє політолог.

Золотарьов вважає, що піар-акція Терехова, побудована на спекуляції на цінностях і традиціях, "стає схожа на балаган".

Нагадаємо, 31 жовтня 2021 року в Харкові відбудуться дострокові вибори міського голови. Після смерті Геннадія Кернеса обов'язки мера Харкова виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який вже фактично почав вести виборчу кампанію. Головним конкурентом Терехова є міський голова Харкова в 2006-2010 рр. Михайло Добкін.