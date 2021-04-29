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29 квітня 2021, 17:07 8

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про децентралізацію влади

29 квітня 2021, 17:07 8
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Документ має набрати чинності з моменту його опублікування
Документ має набрати чинності з моменту його опублікування
Фото: із відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади".

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає RegioNews.

Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади", - йдеться в тексті указу.

Контроль зя його виконанням покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова. У ньому зазначається:

  • Кабінету Міністрів з 1 липня доручено забезпечити використання в роботі органів виконавчої влади кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад.
  • Міністерство розвитку громад і територій та Державна служба статистики з 1 січня 2022 року мають створити інформаційно-аналітичну систему моніторингу показників територіальних громад.
  • Цим відомствам доручили розробити і подати упродовж трьох місяців на розгляд Ради зміни до законодавства щодо зарахування частини податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи - платника податків.

Крім того, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру наказано завершити процес передачі територіальним громадам земельних ділянок, що належать розформованим громадам.

Нагадаємо, у Раді запевняють, що нардепи вже зовсім скоро можуть змінити Конституцію заради децентралізації.

РНБО Володимир Зеленський президент децентралізація указ

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