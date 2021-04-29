Зеленський ввів у дію рішення РНБО про децентралізацію влади
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади".
Про це повідомляється на сайті глави держави, передає RegioNews.
Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади", - йдеться в тексті указу.
Контроль зя його виконанням покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова. У ньому зазначається:
- Кабінету Міністрів з 1 липня доручено забезпечити використання в роботі органів виконавчої влади кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад.
- Міністерство розвитку громад і територій та Державна служба статистики з 1 січня 2022 року мають створити інформаційно-аналітичну систему моніторингу показників територіальних громад.
- Цим відомствам доручили розробити і подати упродовж трьох місяців на розгляд Ради зміни до законодавства щодо зарахування частини податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів за місцем реєстрації місця проживання фізичної особи - платника податків.
Крім того, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру наказано завершити процес передачі територіальним громадам земельних ділянок, що належать розформованим громадам.
Нагадаємо, у Раді запевняють, що нардепи вже зовсім скоро можуть змінити Конституцію заради децентралізації.