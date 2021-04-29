Зеленский ввел в действие решение СНБО о децентрализации власти

Документ вступит в силу с момента его опубликования

Документ вступит в силу с момента его опубликования

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 15 апреля 2021 года "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти".

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает RegioNews. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти", - говорится в тексте указа. Контроль зя его выполнением возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова. В нем говорится: Кабинету Министров с 1 июля поручено обеспечить использование в работе органов исполнительной власти кодификатора административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин.

Министерство развития общин и территорий и Государственная служба статистики с 1 января 2022 года должны создать информационно-аналитическую систему мониторинга показателей территориальных общин.

Этим ведомствам поручено разработать и подать в течении трех месяцев на рассмотрение Рады изменения в законодательство относительно зачисления части налога на доходы физических лиц в местные бюджеты по месту регистрации места жительства физического лица - налогоплательщика. Кроме того, Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра предписано завершить процесс передачи территориальным общинам земельных участков, принадлежащих расформированным общинам. Напомним, в Раде уверяют, что нардепы уже совсем скоро могут изменить Конституцию ради децентрализации.

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