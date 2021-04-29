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29 квітня 2021, 09:29 1843

"Все вирішувалося в лічені години": Вітренко розповів, хто запропонував йому очолити "Нафтогаз"

29 квітня 2021, 09:29 1843
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Звільнення з цієї посади Коболєва було логічним, вважає Вітренко
Звільнення з цієї посади Коболєва було логічним, вважає Вітренко
Фото: з відкритих джерел
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Повернутися в Нафтогаз Юрію Вітренко допомогли президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як зазначив сам Вітренко, це його "п'яте чи шосте" повернення в компанію.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Це не було моєю ініціативою. Просто коли стало зрозуміло, що план призначити мене першим віцепрем'єр-міністром енергетики через об'єктивні і суб'єктивні обставини не вдається реалізувати, тоді керівництво країни - і президент, і прем'єр - міністр - запропонували розглянути такий варіант", - сказав Вітренко.

Він уточнив, що з нинішнім призначенням все вирішувалося в лічені години.

Крім цього, Вітренко заявив, що звільнення голови правління НАК Андрія Коболєва і зміна наглядової ради є логічними. За його словами, останнім часом результати "Нафтогазу" були негативними.

За його словами, у 2019 році консолідований прибуток "Нафтогазу" був більше ніж 63 млрд грн, а за результатами 2020 року консолідований збиток, підтверджений міжнародною компанією "Делойт", перевищив 19 млрд грн і став першим збитком після 2015 року.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Коболєва з "Нафтогазу". Андрія Коболєва звільнили з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Також Кабмін призначив Юрія Вітренка головою "Нафтогазу" замість Коболєва. Андрія Коболєва звільнили з посади очільника правління компанії.

Пізніше Коболєв прокоментував заяву про своє звільнення. Згодом рішення про звільнення Коболєва з'явилося на сайті Кабміну.

Кабмін Нафтогаз призначення Юрій Вітренко президент

 
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