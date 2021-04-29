Зустріч у Ватикані: Арахамія пояснив, чому Зеленський хоче там зустрітися з Путіним

Це святе місце, яке налаштоване на досягнення мирних домовленостей, пояснив голова фракції "слуг"

Це святе місце, яке налаштоване на досягнення мирних домовленостей, пояснив голова фракції "слуг"

Фото: з відкритих джерел

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому Володимир Зеленський захотів зустрітися з президентом РФ у Ватикані.

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

Арахамія упевнений, що краще Ватикана і Швейцарії складно щось знайти, оскільки вони всі світові війни пройшли в статусі нейтралітету.

Це такі країни, які ментально налаштовують на досягнення мети", - зазначив він.

Також він прокоментував необхідність особистої зустрічі президентів України і РФ: "Якщо Путін decision make, людина, яка приймає рішення з цих питань, необхідно з ним говорити. У будь-яких переговорах треба виходити на таку людину, оскільки вони завжди намагаються заховати цей факт через "проксі", так звані ЛДНР, які є фактично терористичними організаціями і немає сенсу з ними розмовляти".

Також він вважає, що зустріч повинні організувати вже в наступному місяці.

Раніше повідомлялося, що Зеленський заявив, що зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним обов'язково відбудеться. Він хоче провести її у Ватикані.