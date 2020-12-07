У Раді запевняють, що нардепи вже зовсім скоро можуть змінити Конституцію заради децентралізації

Розробка змін до Конституції в частині децентралізації перебуває на завершальній стадії

Розробка змін до Конституції в частині децентралізації перебуває на завершальній стадії

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Законопроєкт щодо внесення змін до Конституції в частині децентралізації буде готовий вже найближчим часом.

Як пише RegioNews, про це заявив народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко в інтервʼю "Голосу України".

"Ми планували цього року завершити внесення змін до Конституції в частині децентралізації. Водночас на прохання асоціацій місцевого самоврядування президент відкликав ініційований ним законопроєкт для подальших консультацій", — зазначив політик.

Він наголосив, що на сьогодні ці консультації наближаються до завершення, і фактично "ми можемо найближчим часом отримати законопроєкт про зміни до Конституції, який зможе об’єднати сесійну залу".

Клочко додав, що розробка змін до Конституції в частині децентралізації перебуває на завершальній стадії.

"Було проведено дуже копітку роботу, ми мали тривалі робочі дискусії з представниками асоціацій органів місцевого самоврядування та з більшості питань досягли спільного бачення, як рухатися далі", — сказав Клочко.

Клочко зазначив, що для завершення адміністративно-територіальної реформи необхідно ухвалити нові редакції законів про місцеві державні адміністрації та місцеве самоврядування. Профільний комітет парламенту вже розглянув та рекомендував прийняти відповідні документи.

Крім того, законопроєкти, необхідні для перерозподілу фінансових ресурсів, на сьогодні ще перебувають на розгляді в парламенті.

Нагадаємо, у травні у "Слузі народу" обіцяли завершити децентралізацію за вісім місяців.