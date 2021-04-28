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28 квітня 2021, 13:29 7

На Буковині відбулася хакерська атака на сайти ОТГ

28 квітня 2021, 13:29 7
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Зловмисники розмістили на них фейк нібито від ОДА
Зловмисники розмістили на них фейк нібито від ОДА
Фото з відкритих джерел
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У Чернівецькій області на сайтах кілької ОТГ хакери оприлюднили нібито розпорядження ОДА надати списки учнів чоловічої статі 15 років і старше до 30 квітня 2021 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Увага! Хакерська атака! Невідомі зламали офіційні сайти кількох територіальних громад Чернівецької області та розмістили на них неправдиву інформацію, - йдеться в повідомленні.

В ОДА розповідають, що йдеться про нібито розпорядження голови ОДА, у якому вказано, що всім закладам загальної середньої освіти належить надати до Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації списки учнів чоловічої статі 15 років і старше до 30 квітня 2021 року. Також сказано, що слід забезпечити, аби учні пройшли медкомісію до 6 травня.

Офіційно повідомляємо, що розпорядження такого змісту Сергій Осачук не підписував, тому інформація не відповідає дійсності, - повідомляють в ОДА.

Як повідомлялося, вчора в СБУ блокували масштабну хакерську атаку спецслужб РФ на держоргани України. Ціллю атаки були центральні органи влади та органи місцевого самоврядування.

хакери фейк кіберзахист ОДА Сергій Осачук Чернівецька область

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