На Буковині відбулася хакерська атака на сайти ОТГ

Зловмисники розмістили на них фейк нібито від ОДА

Зловмисники розмістили на них фейк нібито від ОДА

Фото з відкритих джерел

У Чернівецькій області на сайтах кілької ОТГ хакери оприлюднили нібито розпорядження ОДА надати списки учнів чоловічої статі 15 років і старше до 30 квітня 2021 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Увага! Хакерська атака! Невідомі зламали офіційні сайти кількох територіальних громад Чернівецької області та розмістили на них неправдиву інформацію, - йдеться в повідомленні.

В ОДА розповідають, що йдеться про нібито розпорядження голови ОДА, у якому вказано, що всім закладам загальної середньої освіти належить надати до Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації списки учнів чоловічої статі 15 років і старше до 30 квітня 2021 року. Також сказано, що слід забезпечити, аби учні пройшли медкомісію до 6 травня.

Офіційно повідомляємо, що розпорядження такого змісту Сергій Осачук не підписував, тому інформація не відповідає дійсності, - повідомляють в ОДА.

Як повідомлялося, вчора в СБУ блокували масштабну хакерську атаку спецслужб РФ на держоргани України. Ціллю атаки були центральні органи влади та органи місцевого самоврядування.