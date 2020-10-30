13:37  30 жовтня
В Україні планують запровадити новий принцип карантинного поділу
14:58  30 жовтня
В Новгород-Сіверську проведуть повторні вибори мера, - ОПОРА
14:41  30 жовтня
Україна ініціює екстрене засідання ТКГ у Мінську через зрив "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2020, 11:38 3

СБУ запобігла створенню фейкової "Хмельницької міськради"

30 жовтня 2020, 11:38 3
Читайте также на русском языке
У фігурантів справи були виявлені документи, які підтверджують протиправну діяльність
У фігурантів справи були виявлені документи, які підтверджують протиправну діяльність
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

У Хмельницькому Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність організованої групи, учасники якої намагались створити фейкову міськраду обласного центру для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства органів безпеки, учасники групи, до складу якої входило понад 10 чоловік, провели зібрання, де створили так званий "орган місцевого самоврядування Республіки Україна "Хмельницька міська рада", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники обрали "голову" і "депутатів" фейкової "міськради" і проголосили ліквідацію діючого органу місцевого самоврядування - Хмельницької міської ради. Для імітації легітимності зловмисники розробили та підписали установчі "документи".

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організатор групи в соцмережах поширював інформацію із закликами приєднуватись до "новоутвореної міської ради" для здійснення "реального" місцевого самоврядування.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів і за місцем проведення "установчих зборів" правоохоронці виявили документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Раніше повідомлялось, що поліція перевіряє фейкову виборчу дільницю на Миколаївщині.

вибори СБУ Хмельницька область влада Хмельницький горсовет
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Проліт глав ОДА повз мерські крісла. Чому програли Кучер, Борзов та Коваль
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Володимир Паніотто
Всі блоги »