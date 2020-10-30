СБУ запобігла створенню фейкової "Хмельницької міськради"

У фігурантів справи були виявлені документи, які підтверджують протиправну діяльність

У фігурантів справи були виявлені документи, які підтверджують протиправну діяльність

Фото: Facebook

У Хмельницькому Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність організованої групи, учасники якої намагались створити фейкову міськраду обласного центру для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства органів безпеки, учасники групи, до складу якої входило понад 10 чоловік, провели зібрання, де створили так званий "орган місцевого самоврядування Республіки Україна "Хмельницька міська рада", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники обрали "голову" і "депутатів" фейкової "міськради" і проголосили ліквідацію діючого органу місцевого самоврядування - Хмельницької міської ради. Для імітації легітимності зловмисники розробили та підписали установчі "документи".

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організатор групи в соцмережах поширював інформацію із закликами приєднуватись до "новоутвореної міської ради" для здійснення "реального" місцевого самоврядування.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів і за місцем проведення "установчих зборів" правоохоронці виявили документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Раніше повідомлялось, що поліція перевіряє фейкову виборчу дільницю на Миколаївщині.