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29 апреля 2021, 15:53 510

СБУ прекратила деятельность фейкового "сельского совета" на Николаевщине

29 апреля 2021, 15:53 510
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Фейковый "сельский голова" имел печать и переписывался с государственными учреждениями
Фейковый "сельский голова" имел печать и переписывался с государственными учреждениями
Фото СБУ
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Служба безопасности Украины документирует деятельность незаконного сельского совета на Николаевщине. Создание фейковой совета инициировал местный сторонник идеологии так называемого «народовластия» для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник инициировал собрание односельчан, которые незаконно избрали его "новым" сельским головой. Он подготовил ряд документов, которые, по мнению кураторов, должны были легализовать "орган самоуправления". Кроме того, он размещал в соцсетях сообщения о своей "деятельности", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что глава фейкового органа, в частности, принимал участие во "всеукраинском национальном конгрессе" в декабре 2020 года в Киеве. Мероприятие имело целью создать систему параллельных органов власти в Украине.

Во время обысков правоохранители изъяли у "сельского головы" печать так называемого органа местного самоуправления - "Государство Украина. Орган местного самоуправления". Он использовал ее при переписке с государственными учреждениями Украины.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Разоблачение и блокирование незаконных действий проводилось совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством органов прокуратуры.

Как сообщалось, в конце прошлого года во Львове задержали организаторов фейковых отделов городского совета.

В октябре прошлого года в Запорожье пытались создать "альтернативный" городской совет - СБУ. Злоумышленники "утвердили" новые государственные символы.

В то же время СБУ предотвратила создание фейкового "Хмельницкого горсовета".

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