СБУ попереджає про диверсії в Україні на Великдень

У відомстві закликають телефонувати на цілодобову гарячу лінію 0 800 501 482

У відомстві закликають телефонувати на цілодобову гарячу лінію 0 800 501 482

Фото: СБУ

Служба безпеки зазначає, що напередодні Великодня і травневих свят збільшується ризик диверсій для дестабілізації ситуації в країні.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу СБУ.

"Адже щорічно в цей період традиційно посилюється російська пропаганда, інформаційні вкидання і фейки, зростає ймовірність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій країні", - йдеться в повідомленні.

У відомстві закликають телефонувати на цілодобову гарячу лінію 0 800 501 482 в наступних випадках:

якщо у вас є інформація про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;

якщо ви помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

якщо побачили підозрілі транспортні засоби або безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об'єктів;

якщо виявили підозрілі предмети або засоби ураження в громадських місцях.

Нагадаємо, наприкінці квітня в СБУ блокували масштабну хакерську атаку спецслужб РФ на держоргани України.