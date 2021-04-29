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29 квітня 2021, 13:59 5

СБУ попереджає про диверсії в Україні на Великдень

29 квітня 2021, 13:59 5
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У відомстві закликають телефонувати на цілодобову гарячу лінію 0 800 501 482
У відомстві закликають телефонувати на цілодобову гарячу лінію 0 800 501 482
Фото: СБУ
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Служба безпеки зазначає, що напередодні Великодня і травневих свят збільшується ризик диверсій для дестабілізації ситуації в країні.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу СБУ.

"Адже щорічно в цей період традиційно посилюється російська пропаганда, інформаційні вкидання і фейки, зростає ймовірність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій країні", - йдеться в повідомленні.

У відомстві закликають телефонувати на цілодобову гарячу лінію 0 800 501 482 в наступних випадках:

  • якщо у вас є інформація про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;
  • якщо ви помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
  • якщо побачили підозрілі транспортні засоби або безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об'єктів;
  • якщо виявили підозрілі предмети або засоби ураження в громадських місцях.

Нагадаємо, наприкінці квітня в СБУ блокували масштабну хакерську атаку спецслужб РФ на держоргани України.

Росія Україна СБУ Великдень Диверсія

 
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