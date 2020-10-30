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30 жовтня 2020, 18:36 3

У Запоріжжі намагалися створити "альтернативну" міську раду - СБУ

30 жовтня 2020, 18:36 3
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Зловмисники "затвердили" нові державні символи
Фото: Facebook
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У Запоріжжі Служба безпеки України викрила учасників радикального руху "за народовладдя", які намагалися створити "альтернативну" міську раду для дестабілізації ситуації в регіоні.

Про це повідомляє Управління СБУ в Запорізькій області та пресслужба прокуратури Запорізької області, передає RegioNews.

За даними слідства, злочинці намагалися "розформувати" районні ради у місті і створити замість них самопроголошені.

За грошову винагороду до свої лав приймали усіх бажаючих з видачею "відповідних посвідчень", обіцяючи звільнення від сплати податків, служби в армії, реєстрації рухомого та нерухомого майна, непідсудності органам судової влади України, уникнення сплати комунальних платежів та інше”, - повідомили в СБУ.

Вони розробили фіктивні документи: статути, посвідчення депутатів, печатки, і паспорти.

Також за ініціативи організаторів фейкового органу влади, на загальних зборах учасників було затверджено "нові" "державний герб та прапор України".

Агітатори планували "розформувати" місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування на території міста. Для цього вони поширювали інформацію про створення так званої "ліквідаційної комісії”. Також фігуранти пропонували легалізувати зброю шляхом видачі фіктивних "дозвільних документів”, - розповіли в прокуратурі області.

Під час проведення обшуків в помешканнях членів угрупування правоохоронці вилучили уставні документи фейкових органів влади, протоколи зібрань активістів, печатки та штампи, комп’ютерну техніку та інші предмети і документи, які можуть слугувати доказами протиправної діяльності.

Матеріали направлені для проведення відповідних експертиз. Розслідування відбувається у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 КК України (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи).

Нагадаємо, СБУ запобігла створенню фейкової "Хмельницької міськради". У фігурантів справи були виявлені документи, які підтверджують протиправну діяльність.

СБУ Запоріжжя горсовет затримання обшук прокуратура
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