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29 квітня 2021, 11:47 19

У Раді скасували пленарне засідання 30 квітня

29 квітня 2021, 11:47 19
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Фото з відкритих джерел
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Пленарне засідання парламенту в п'ятницю, 30 квітня, скасували. Традиційно на ньому відбувається заслуховування Кабінету міністрів.

Народні депутати схвалили відповідний проект постанови №5426. За нього проголосували 332 депутати Ради, пише RegioNews.

Традиційно на ньому відбувається заслуховування Кабінету міністрів.

"Внести зміну до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної ради щодо роботи ВРУ у квітні 2021 року, передбачивши 30 квітня - роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", - сказано у тексті постанови.

Нагадаємо, 29 квітня Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

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