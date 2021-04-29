У Раді скасували пленарне засідання 30 квітня
Також скасували годину запитань до уряду
Також скасували годину запитань до уряду
Пленарне засідання парламенту в п'ятницю, 30 квітня, скасували. Традиційно на ньому відбувається заслуховування Кабінету міністрів.
Народні депутати схвалили відповідний проект постанови №5426. За нього проголосували 332 депутати Ради, пише RegioNews.
Традиційно на ньому відбувається заслуховування Кабінету міністрів.
"Внести зміну до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної ради щодо роботи ВРУ у квітні 2021 року, передбачивши 30 квітня - роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", - сказано у тексті постанови.
Нагадаємо, 29 квітня Рада призначила Галущенка міністром енергетики.
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