Галущенко задекларировал более 5 млн грн доходов за 2020 год
Новоназначенный министр энергетики Герман Галущенко задекларировал 5,145 млн гривен доходов за прошлый год.
Об этом свидетельствуют данные декларации Галущенко, передает RegioNews.
В частности, новый министр получил от Международного арбитражного суда при Международной торговой палате гонорары в размере 3,135 млн гривен. Зарплата Галущенко в Энергоатоме составила 1,787 млн гривен, также он получил по совместительству 222,7 тыс. гривен зарплаты от КНУ имени Тараса Шевченко.
Жена Галущенко Ольга Богданова получила в прошлом году 643,1 тыс. гривен дохода от предпринимательской деятельности, 61,4 тыс. гривен зарплаты в компании "Простор 86" и 23 гривны процентов.
Галущенко держит наличными 152 тыс. долларов, на счетах 855,3 тыс. гривен, 112,6 тыс. долларов и 14 евро. Его жена имеет 180 тыс. долларов наличными и 29,7 тыс. гривен на счетах.
В собственности новоназначенного министра находится дом площадью 319,7 кв. м и 3 земельных участка (1885 кв. м, 2112 кв. м и 927 кв. м) в Киевской области, квартира площадью 45,5 кв. м в Киеве. Также Галущенко имеет в общей собственности с гражданином Игорем Станивым квартиру площадью 64,3 кв. м в Киеве. Ольга Богданова имеет в общей собственности с матерью квартиру в Киеве площадью 63,5 кв. м.
Галущенко имеет право пользования автомобилем Mercedes GLS-350 2017 года выпуска, его жена – право пользования автомобилем Land Rover 2018 года выпуска.
Ольге Богдановой принадлежит 100% уставного капитала компании "Простир 86". Также она имеет право интеллектуальной собственности на знак для товаров и услуг №171378 (в совладении).
Галущенко является членом ряда общественных объединений: "Спаси ребенка" (член правления), "Адвокат защитника Отечества" (член координационного совета), "Центр психологической реабилитации и адаптации", "Аналитический центр "Партнерство ради правды", "Институт безопасности дорожного движения" (член наблюдательного совета), "Украинский центр содействия инвестициям и торговли", "Достоинство патриотов" и "Партнерство национального единства".
Как сообщалось, сегодня Рада назначила министром энергетики Галущенко. До этого он работал в "Энергоатоме".