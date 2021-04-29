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29 апреля 2021, 12:52 328

Галущенко задекларировал более 5 млн грн доходов за 2020 год

29 апреля 2021, 12:52 328
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Наибольшую долю из них составили гонорары от Международного арбитражного суда при Международной торговой палате
Наибольшую долю из них составили гонорары от Международного арбитражного суда при Международной торговой палате
Фото из открытых источников
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Новоназначенный министр энергетики Герман Галущенко задекларировал 5,145 млн гривен доходов за прошлый год.

Об этом свидетельствуют данные декларации Галущенко, передает RegioNews.

В частности, новый министр получил от Международного арбитражного суда при Международной торговой палате гонорары в размере 3,135 млн гривен. Зарплата Галущенко в Энергоатоме составила 1,787 млн гривен, также он получил по совместительству 222,7 тыс. гривен зарплаты от КНУ имени Тараса Шевченко.

Жена Галущенко Ольга Богданова получила в прошлом году 643,1 тыс. гривен дохода от предпринимательской деятельности, 61,4 тыс. гривен зарплаты в компании "Простор 86" и 23 гривны процентов.

Галущенко держит наличными 152 тыс. долларов, на счетах 855,3 тыс. гривен, 112,6 тыс. долларов и 14 евро. Его жена имеет 180 тыс. долларов наличными и 29,7 тыс. гривен на счетах.

В собственности новоназначенного министра находится дом площадью 319,7 кв. м и 3 земельных участка (1885 кв. м, 2112 кв. м и 927 кв. м) в Киевской области, квартира площадью 45,5 кв. м в Киеве. Также Галущенко имеет в общей собственности с гражданином Игорем Станивым квартиру площадью 64,3 кв. м в Киеве. Ольга Богданова имеет в общей собственности с матерью квартиру в Киеве площадью 63,5 кв. м.

Галущенко имеет право пользования автомобилем Mercedes GLS-350 2017 года выпуска, его жена – право пользования автомобилем Land Rover 2018 года выпуска.

Ольге Богдановой принадлежит 100% уставного капитала компании "Простир 86". Также она имеет право интеллектуальной собственности на знак для товаров и услуг №171378 (в совладении).

Галущенко является членом ряда общественных объединений: "Спаси ребенка" (член правления), "Адвокат защитника Отечества" (член координационного совета), "Центр психологической реабилитации и адаптации", "Аналитический центр "Партнерство ради правды", "Институт безопасности дорожного движения" (член наблюдательного совета), "Украинский центр содействия инвестициям и торговли", "Достоинство патриотов" и "Партнерство национального единства".

Как сообщалось, сегодня Рада назначила министром энергетики Галущенко. До этого он работал в "Энергоатоме".

министр назначение Верховная Рада Герман Галущенко Минэнерго

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