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27 квітня 2021, 16:59 5

На зарплати працівникам апаратів судів хочуть направити 600 млн грн

27 квітня 2021, 16:59 5
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Рада підтримала законопроект у першому читанні
Рада підтримала законопроект у першому читанні
Фото з відкритих джерел
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Народні депутати підтримали за основу законопроект №5304, який має на меті направити 600 млн гривень на зарплати для працівників апаратів місцевих та апеляційних судів.

Як пише RegioNews, документ підтримав 271 нардеп.

Наголошується, що місцеві та апеляційні суди України з року у рік стикаються з проблемою недостатнього фінансового та матеріально-технічного забезпечення. На 2021 рік заявлене фінансове забезпечення системи правосуддя складає лише 38,4% від потреби. Вказано, що цих коштів не вистачає на виплату зарплати працівникам апаратів місцевих та апеляційних судів навіть у межах законодавчо встановлених обов’язкових мінімальних виплат, а також не вистачає коштів на поточні видатки (поштові відправлення, комунальні платежі, оренду тощо).

Цей закон вносить зміни до додатків №3 та №7 до ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік".

При цьому відбудеться зменшення на цю ж суму видатків за напрямом "Підготовка та участь національних збірних команд у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх".

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли КСУ візьметься за конституційність спецконфіскації та закону про люстрацію.

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