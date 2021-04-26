Ексмера Херсона судитимуть за службову недбалість

Володимиру Миколаєнку загрожують як штраф, так і позбавлення волі

Володимиру Миколаєнку загрожують як штраф, так і позбавлення волі

Фото з відкритих джерел

Херсонська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно експосадовця Херсонської міської ради за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на херсонське інтернет-видання Кавун.City.

Видання стверджує, що йдеться про Херсонського міського голову Володимира Миколаєнка, який керував містом у період 2014 — 2020 рр.

Прокуратура встановила, що обвинувачений не вжив заходів щодо перевірки робіт, пов’язаних із виконанням умов договору про впровадження ліцензійного

програмного забезпечення, затвердивши акти наданих послуг, які фактично

не були виконані. Унаслідок таких дій на рахунок підприємства безпідставно

перераховано кошти в сумі 260 тис. грн, чим спричинено збитки місцевому

бюджету, - повідомляє видання.

Наразі досудове розслідування, що здійснювалось слідчим управлінням ГУ

Нацполіції в Херсонській області завершено. Обвинувальний акт скеровано

до Херсонського міського суду для розгляду по суті.

За вчинене обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від двох до

п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до

семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без

такого.

Як нагадує видання, підозру Володимиру Миколаєнку оголосили ще 15 березня 2021 року. Вже за тиждень йому обрали запобіжний захід. Ухвалою слідчої судді Радченко Г. А. підозрюваному було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Крім того, Володимир Миколаєнко зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, а також на нього поклали обов’язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Редакція віднайшла закупівлю, про яку йдеться. Це — послуги з придбання та впровадження ліцензійного програмного забезпечення "Реєстр територіальної громади м. Херсон" зі створенням комплексної системи захисту інформації. Угоду уклали на понад 1 мільйон гривень, одна з транзакцій дійсно становить 260 тисяч гривень. Підписував угоду тодішній очільник міста Володимир Миколаєнко.

Як повідомлялося, у липні минулого року на мера Херсона Миколаєнка подавали заяву до поліції. Його звинувачували у привласненні владних повноважень.