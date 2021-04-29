09:12  29 апреля
В Украине почти 12 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине
10:52  29 апреля
Пасха-2021: социологи рассказали, как украинцы будут проводить праздник
08:51  29 апреля
За сутки 15 нарушений: оккупанты применяют крупнокалиберные пулеметы и гранатометы
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2021, 11:41 261

Суд вновь перенес избрание меры пресечения Тупицкому - он еще лечится

29 апреля 2021, 11:41 261
Читайте також українською мовою
Прокурор не считает эту причину уважительной
Прокурор не считает эту причину уважительной
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Избрание меры пресечения председателю КСУ Тупицкому, освобожденному от должности, перенесли на 12 мая.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, которого Президент освободил от должности судьи КСУ, после госпитализации в Институт Амосова продолжает лечиться амбулаторно. Учитывая это, избрание ему меры пресечения перенесли на 12 мая.

Соответствующее решение в четверг принял следственный судья Сергей Вовк, удовлетворив ходатайство адвоката Александра Телешецького об отложении судебного заседания.

Предоставленные суду данные определены как уважительные. В этой связи суд постановил назначить следующее заседание на 10 часов 12 мая, - объявил судья.

В четверг адвокат Телешецкий сообщил, что его клиента, после госпитализации 15 апреля в Институт сердечной хирургии им. Амосова, выписали 16 апреля на домашнее амбулаторное лечение. Через месяц, 16 мая, Тупицкий должен явиться к врачам с тем, чтобы они сделали вывод, необходима ли ему операция на сердце.

В то же время прокурор Алексей Донской заявил, что причину неявки Тупицкого на судебное заседание нельзя считать уважительной. Он апеллировал к тому, что подозреваемый был госпитализирован 15 апреля, а уже на следующий день выписан. Также, по мнению прокурора, рекомендации врачей для прохождения амбулаторного лечения позволяют явиться на судебное заседание. Поэтому Донской просил суд применить к Тупицкого принудительный привод.

Как сообщалось 22 апреля, Печерский суд разрешил провести обыски у Тупицкого-СМИ. Ему инкриминируют подкуп свидетеля и дачу заведомо ложных показаний.

КСУ Александр Тупицкий суд лечение адвокат прокурор

В Одессе неизвестные сожгли авто экс-прокурора и еще две машины
28 апреля 2021, 13:39
На зарплаты работникам аппаратов судов хотят направить 600 млн грн
27 апреля 2021, 16:59
Экс-мэра Херсона будут судить за служебную халатность
26 апреля 2021, 20:38
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Политическая разминка и депутатский театр. Довыборы в парламент на Херсонщине уже на старте
Будни популизма: как Зеленский наигрался в еженедельные форумы и переключился на санкции СНБО
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua