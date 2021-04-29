Суд вновь перенес избрание меры пресечения Тупицкому - он еще лечится

Прокурор не считает эту причину уважительной

Прокурор не считает эту причину уважительной

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, которого Президент освободил от должности судьи КСУ, после госпитализации в Институт Амосова продолжает лечиться амбулаторно. Учитывая это, избрание ему меры пресечения перенесли на 12 мая.

Соответствующее решение в четверг принял следственный судья Сергей Вовк, удовлетворив ходатайство адвоката Александра Телешецького об отложении судебного заседания.

Предоставленные суду данные определены как уважительные. В этой связи суд постановил назначить следующее заседание на 10 часов 12 мая, - объявил судья.

В четверг адвокат Телешецкий сообщил, что его клиента, после госпитализации 15 апреля в Институт сердечной хирургии им. Амосова, выписали 16 апреля на домашнее амбулаторное лечение. Через месяц, 16 мая, Тупицкий должен явиться к врачам с тем, чтобы они сделали вывод, необходима ли ему операция на сердце.

В то же время прокурор Алексей Донской заявил, что причину неявки Тупицкого на судебное заседание нельзя считать уважительной. Он апеллировал к тому, что подозреваемый был госпитализирован 15 апреля, а уже на следующий день выписан. Также, по мнению прокурора, рекомендации врачей для прохождения амбулаторного лечения позволяют явиться на судебное заседание. Поэтому Донской просил суд применить к Тупицкого принудительный привод.

Как сообщалось 22 апреля, Печерский суд разрешил провести обыски у Тупицкого-СМИ. Ему инкриминируют подкуп свидетеля и дачу заведомо ложных показаний.