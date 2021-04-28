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28 квітня 2021, 13:39 942

В Одесі невідомі спалили авто експрокурора і ще дві машини

28 квітня 2021, 13:39 942
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Фото: Нацполіція
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В Одесі невідомі підпалили близько 02:00 ночі три автівки у дворі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Маршала Говорова.

Як передає RegioNews, про це повідомила поліція області.

Правоохоронці встановили: першим загорівся автомобіль "Volvo", що належить 73-річному жителю Одеси, після чого вогонь перекинувся на дві сусідні іномарки - "Mersedes" та "BMW", власники яких наразі встановлюються.

Попередні висновки свідчать про те, що причиною займання став підпал", - повідомили у поліції.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські встановлюють повні обставини події та осіб, які можуть бути до неї причетні.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", автомобілем Volvo користується колишній прокурор Одеської області Максим Вихор.

Нагадаємо, сьогодні зранку в Одесі обірвався ліфт з поліцейськими.

Одеса підпал прокурор кримінальна справа поліція

 
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