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28 квітня 2021, 19:07 140

Київ з 1 травня офіційно переходить у "жовту" зону карантину

28 квітня 2021, 19:07 140
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Влада прийняла рішення скасувати локдаун у столиці
Влада прийняла рішення скасувати локдаун у столиці
Фото: із відкритих джерел
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Державна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення про скасування у Києві "червоної" зони карантину, у столиці з 1 травня почне діяти "жовта" зона епідемічної небезпеки.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає Regionews.

Вирішили скасувати з 00 години 00 хвилин 01 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва, та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня", - повідомив Немчінов.

З 1 травня у Києві скасують спецперепустки в громадському транспорті, відновлять роботу заклади торговлі, ТРЦ, ринки, ярмарки, кафе, ресторани та фітнес-центри.

Нагадаємо, у Києві з 1 травня послаблять карантин, у звичному режимі запрацює громадський транспорт.

2 квітня стало відомо, що у столиці під час локдауну не братимуть гроші за паркування.

Київ карантин червона зона комісія коронавірус

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