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28 квітня 2021, 18:28 18

У Дніпрі вирішили ще на 2 місяці продовжити карантин

28 квітня 2021, 18:28 18
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Обмеження пільгового проїзду в транспорті з 10 до 15 годин продовжили до 11 травня
Обмеження пільгового проїзду в транспорті з 10 до 15 годин продовжили до 11 травня
Фото: із відкритих джерел
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У Дніпрі міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжила карантин до 30 червня.

Про це повідомляє Суспільне, передає Regionews.

Також Комісія затвердила правила проведення Зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів "Крок" і пробного ЗНО.

Їх будуть проводити, однак із дотриманням карантинних обмежень.

Також у Дніпрі до 11 травня включно продовжили дію рекомендації обслуговування людей похилого віку в кафе, перукарнях, салонах краси з 10 до 14 години, а також обмеження дії пільг на проїзд у транспорті з 10 до 15 години.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області вирішили не закривати храми на Великдень.

коронавірус карантин Дніпро комісія Обмеження

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