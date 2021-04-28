У Дніпрі вирішили ще на 2 місяці продовжити карантин
Обмеження пільгового проїзду в транспорті з 10 до 15 годин продовжили до 11 травня
Обмеження пільгового проїзду в транспорті з 10 до 15 годин продовжили до 11 травня
У Дніпрі міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжила карантин до 30 червня.
Про це повідомляє Суспільне, передає Regionews.
Також Комісія затвердила правила проведення Зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів "Крок" і пробного ЗНО.
Їх будуть проводити, однак із дотриманням карантинних обмежень.
Також у Дніпрі до 11 травня включно продовжили дію рекомендації обслуговування людей похилого віку в кафе, перукарнях, салонах краси з 10 до 14 години, а також обмеження дії пільг на проїзд у транспорті з 10 до 15 години.
Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області вирішили не закривати храми на Великдень.
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