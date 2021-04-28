У "червоному" Чернігові вирішили послабити карантин: що буде працювати

Відновити роботу дозволили дитсадкам, початковій школі та підприємцям на відкритому повітрі

Відновити роботу дозволили дитсадкам, початковій школі та підприємцям на відкритому повітрі

Фото: "День"

У Чернігові через численні звернення підприємців, надали дозвіл на роботу окремих об’єктів у сфері торгівлі та громадського харчування. Також внесли зміни в організацію навчального процесу в дошкільних навчальних закладах та закладах середньої освіти.

Як передає RegioNews, відповідне рішення прийняли на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, в четвер 29 квітня з дотриманням санітарних та протиепідемічних заходів дозволили:

прийом відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного обслуговування населення, що працюють на відкритому повітрі, крім торговельно–розважальних центрів та розважальних закладів;

роботу суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів) на відкритих (літніх) майданчиках;

відвідування закладів спеціальної позашкільної освіти спортивного спрямування;

відвідування спортивних залів спортсменами збірних команд міста та області, які здійснюють підготовку до офіційних спортивних змагань.

З 5 травня дозволили:

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, в тому числі спеціальних закладів освіти (навчально–реабілітаційних центрів), закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти учнями 1–4 класів;

проведення спортивно–масових заходів, включених до календарного плану спортивно–масових заходів з видів спорту м.Чернігова на відкритому повітрі без глядачів.

Окрім того, на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради планують розглянути питання щодо відновлення роботи міського громадського транспорту у звичайному режимі з 5 травня.

Нагадаємо, раніше МОЗ передбачало, що Чернівецька область скоро вийде з "червоної" зони карантину. Також стабільне покращення епідситуації фіксується у Львівській області.