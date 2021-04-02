У столиці під час локдауну не братимуть гроші за паркування
Парковка буде безкоштовною до кінця локдауну
Парковка буде безкоштовною до кінця локдауну
Плата за паркування автомобілів у Києві буде скасована з 5 квітня. Парковка буде безкоштовною до кінця локдауну.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, який транслювався на Youtube, пише RegioNews.
"З 5 квітня до завершення дії жорстких обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках комунального підприємства Київтранссервіс", - сказав він.
При цьому він зазначив, що цей захід призведе до втрат міського бюджету.
Раніше повідомлялося, що у Києві можуть продовжити жорсткий карантин і після 16 квітня.
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