Киев с 1 мая официально переходит в "желтую" зону карантина

Власти приняли решение отменить локдаун в столице

Власти приняли решение отменить локдаун в столице

Фото: из открытых источников

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение об отмене в Киеве "красной" зоны карантина, в столице с 1 мая начнет действовать "желтая" зона эпидемической опасности.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Regionews.

Решили отменить с 00 часов 00 минут 1 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории города Киева, и применить на территории города Киева ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня", - сообщил Немчинов.

С 1 мая в Киеве отменят спецпропуска в общественном транспорте, возобновят работу учреждения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.

Напомним, в Киеве с 1 мая ослабят карантин, в привычном режиме заработает общественный транспорт.

2 апреля стало известно, что в столице во время локдауна не будут брать деньги за парковку.