Венедіктова та її заступники отримали щеплення від Covid-19
В Україні стартував процес вакцинації від коронавірусу працівників прокуратури, одними з перших вакцинувалися генеральний прокурор Ірина Венедіктова та її заступники.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає Regionews.
В органах прокуратури розпочалося проведення вакцинації від Covid-19. В першу чергу буде щеплено близько 500 працівників Офісу Генпрокурора. З травня вакцину отримають обласні і окружні прокуратури", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що вакцинацію прокурорів здійснюють препаратом китайської компанії Sinovac Biotech.
Прокурори, як і решта правоохоронців, постійно в контакті з широким колом людей: на слідчих діях, у судах. Тому імунний щит, який дає вакцина, реально необхідний", - заявила Венедіктова.
Нагадаємо, в Україні збільшилася кількість людей щеплених другою дозою вакцини AstraZeneca.