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28 квітня 2021, 18:48 196

Венедіктова та її заступники отримали щеплення від Covid-19

28 квітня 2021, 18:48 196
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Вакцинація працівників прокуратури відбувається в рамках третього етапу державної кампанії з вакцинації
Вакцинація працівників прокуратури відбувається в рамках третього етапу державної кампанії з вакцинації
Фото: facebook
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В Україні стартував процес вакцинації від коронавірусу працівників прокуратури, одними з перших вакцинувалися генеральний прокурор Ірина Венедіктова та її заступники.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає Regionews.

В органах прокуратури розпочалося проведення вакцинації від Covid-19. В першу чергу буде щеплено близько 500 працівників Офісу Генпрокурора. З травня вакцину отримають обласні і окружні прокуратури", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що вакцинацію прокурорів здійснюють препаратом китайської компанії Sinovac Biotech.

Прокурори, як і решта правоохоронців, постійно в контакті з широким колом людей: на слідчих діях, у судах. Тому імунний щит, який дає вакцина, реально необхідний", - заявила Венедіктова.

Нагадаємо, в Україні збільшилася кількість людей щеплених другою дозою вакцини AstraZeneca.

коронавірус Офіс генпрокурора прокуратура Ірина Венедіктова вакцинація

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