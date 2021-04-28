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28 квітня 2021, 12:20 489

У Києві з 1 травня послаблять карантин: що дозволять

28 квітня 2021, 12:20 489
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У звичному режимі запрацює громадський транспорт
У звичному режимі запрацює громадський транспорт
Фото з відкритих джерел
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З 1 травня у Києві послаблюється карантин, відновлює роботу громадський транспорт.

Про це під час брифінгу 28 квітня повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews.

З 1 травня весь громадський транспорт переходить на звичайний режим роботи. Спецпропуски для проїзду будуть скасовані.Також з 1 травня відновлять роботу заклади торговлі, ТРЦ, ринки, ярмарки, кафе, ресторани та фітнес-центри.

Школи та дитячі сади теж відновлюють свою роботу, але з 5 травня.

"Щодо обмежень. Сьогодні вранці комісія ТЕР і НС прийняла рішення про послаблення протиепідеміологічних заходів в столиці. Ми сподіваємось, що державна комісія ТЕР і НС прийме рішення про виведення столиці з "червоної" зони", - заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше влада Києва оцінила збитки бюджету через карантин від початку року у 2,5 мільярди.

Україна Київ карантин Віталій Кличко локдаун

 
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