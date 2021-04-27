В Україні збільшилася кількість людей щеплених другою дозою вакцини AstraZeneca
Найбільше щеплених за добу вакциною Sinovac
Найбільше щеплених за добу вакциною Sinovac
За минулу добу в Україні чотири людини отримали другу дозу щеплення вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Всього за добу 26 квітня в Україні зробили 11 100 щеплень проти коронавірусу SARS CoV 2, який викликає хворобу COVID-19.
Як передає RegioNews, про це свідчать дані РНБО.
Зазначається, що другу дозу щеплення в Україні отримали вже 9 осіб. При цьому дві людини отримали одну дозу вакцини за кордоном, а ще троє - були повторно щеплені 8 квітня.
Всього за добу вакцинували 11 100 осіб, з яких 11 096 - першою дозою. Вакцину Pfizer отримали 3588 осіб, Sinovac - 5602, AstraZeneca - 1896.
З початку кампанії вакцинували першою дозою 539 124 українці.
Нагадаємо, що у МОЗ дозволили роботодавцям записувати працівників на вакцинацію від коронавірусу.
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