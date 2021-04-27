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27 квітня 2021, 09:19 6

В Україні збільшилася кількість людей щеплених другою дозою вакцини AstraZeneca

27 квітня 2021, 09:19 6
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Найбільше щеплених за добу вакциною Sinovac 
Найбільше щеплених за добу вакциною Sinovac 
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу в Україні чотири людини отримали другу дозу щеплення вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Всього за добу 26 квітня в Україні зробили 11 100 щеплень проти коронавірусу SARS CoV 2, який викликає хворобу COVID-19.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані РНБО.

Зазначається, що другу дозу щеплення в Україні отримали вже 9 осіб. При цьому дві людини отримали одну дозу вакцини за кордоном, а ще троє - були повторно щеплені 8 квітня.

Всього за добу вакцинували 11 100 осіб, з яких 11 096 - першою дозою. Вакцину Pfizer отримали 3588 осіб, Sinovac - 5602, AstraZeneca - 1896.

З початку кампанії вакцинували першою дозою 539 124 українці.

Нагадаємо, що у МОЗ дозволили роботодавцям записувати працівників на вакцинацію від коронавірусу.

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